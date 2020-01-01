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السفير زملط يرحب بموقف بريطانيا بخصوص الاستيطان ويطالبها بتطبيق القانون

الأربعاء 08 يناير 2020 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير زملط يرحب بموقف بريطانيا بخصوص الاستيطان ويطالبها بتطبيق القانون


رام الله / سما /

 رحب سفير فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، في بيان الحكومة البريطانية، الذي صدر أمس الثلاثاء على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية اندرو موريسون، وطالب دولة الاحتلال التوقف الفوري عن النشاط الاستيطاني الذي اعتبره البيان غير قانوني ويشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، كما أدان مخططات بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة .

وقال السفير في حديث له اليوم الأربعاء على إذاعة صوت فلسطين، إن هذا الموقف الواضح واللغة القوية تحتاج لأفعال وخطوات عملية من أجل تطبيق القانون الدولي، في ظل موقف إدارة ترامب وإعلان بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة،  منوها لمسؤولية بريطانيا في منع دخول بضائع المستوطنات غير القانونية الى أراضيها ومنع الشركات البريطانية من المشاركة في اعمال غير قانونية داخل المستوطنات.

وقال زملط: على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين كرد عملي على السياسات الإسرائيلية الهادفة لإفشال حل الدولتين وتحويل الاحتلال الى أمر دائم من خلال النشاط الاستيطاني المستمر ووعودات حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذكرا بالمسؤولية التاريخية لبريطانيا اتجاه فلسطين من جهة واتجاه النظام والقانون الدولي من جهة أخرى.

#بريطانيا #الاستيطان #الاراضي الفلسطينية

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