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توقف ضخ الغاز المصري والاسرائيلي منذ بداية الاسبوع

أزمة جديدة.. نفاد غاز الطهي في محطات التعبئة بقطاع غزة

الأربعاء 08 يناير 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة جديدة.. نفاد غاز الطهي في محطات التعبئة بقطاع غزة


غزة / سما /

قال رئيس لجنة الغاز في جمعية شركات الوقود بغزة سمير حمادة، إن كميات الغاز المنزلي نفدت من جميع محطات القطاع، بسبب توقف عملية ضخ الغاز المنزلي المصري والإسرائيلي لغزة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف حمادة في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مخزون من الغاز المنزلي في محطات القطاع، وهناك أزمة كبيرة في الغاز ما أدى لإغلاق المحطات لأبوابها اليوم.

وأكد حمادة بوجود وعودات لإدخال الغاز الإسرائيلي الجمعة المقبلة من خلال معابر القطاع.

يشار إلى أن العديد من المواطنين جمهروا اليوم أمام محطات الغاز بهدف تعبئة "جرار" الغاز الخاص بمنازلهم بعد الحديث عن وجود أزمة في غاز الطهي بقطاع غزة.

#غاز الطهي #قطاع غزة #محطات التعبئة

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