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الأردن يدين قرار الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الأربعاء 08 يناير 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين قرار الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة


عمان /سما/

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. 

واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، أنه لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية، لأنها تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 

وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية؛ التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

#الأردن #سلطات الاحتلال #الاستيطان #الضفة الغربية

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