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الشرطة تدعو المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي

الأربعاء 08 يناير 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تدعو المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي


رام الله / سما /

 دعت الشرطة المواطنين والسائقين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي الحالي.

وناشدت الشرطة، في بيان لها، السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ والقيادة بغيار واطئ، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات، وعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة، ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين بالمركبات والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب تساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول.

وحذرت من تدني الرؤيا الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة، ومن الاقتراب من مجرى السيول أو أماكن تجمع المياه.

ووجهت الشرطة نداء للمواطنين بضرورة استخدام التدفئة بصورة آمنة واطفائها عند الخلود للنوم وإجراء صيانه لشبكة الكهرباء.

ودعت المواطنين للتواصل معها من خلال الرقم المجاني 100 في حال التعرض لأي طارئ.

#الشرطة #المنخفض الجوي #رام الله

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