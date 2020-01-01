نتنياهو: إخلاء المستوطنات "تطهير عرقي" ولن نجعله يحدث.. ماذا قال عن الضفة؟

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية، في إطار أي خطة سلام، مستقبلية.

ونقلت وكالة الأناضول، أن تعهد نتنياهو جاء في كلمة في مؤتمر صحفي في القدس، بعد تقديرات إسرائيلية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنشر خطتها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع شهر مارس المقبل.

وقال نتنياهو "لن أسمح لاقتلاع أي مستوطنات في أي خطة سياسية، إن فكرة التطهير العرقي هذه لن تحدث".

وقال نتنياهو إن الضفة الغربية هي "قلب أرضنا"، مرحبا بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نهاية العام الماضي، بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي.

وتابع نتنياهو "إن إعلان بومبيو حول وضع المستوطنات يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا".