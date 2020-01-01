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العراق يعتزم استدعاء سفير إيران

الأربعاء 08 يناير 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يعتزم استدعاء سفير إيران


بغداد /سما/

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستستدعي سفير طهران لدى بغداد على خلفية الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتي عين الأسد وحرير في العراق.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "تعرضت الأراضي والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء... لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية. إن وزارة الخارجية إذ ترفض تلك الاعتداءات وتعدها خرقا للسيادة العراقية، فإنها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة".

وأضافت الوزارة: "كما نشدد على أنَ العراق بلد مستقل، وأنَ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممرا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار".

وذكر بيان الخارجية العراقية أن الوزارة "ستقوم باستدعاء سفير الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية لإبلاغه بما تقدم".

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