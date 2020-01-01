بعد الضربة الإيرانية.. ترمب: جنودنا بخير ولم يقتل أحد ويهدد بفرض عقوبات اقتصادية قوية!

واشنطن /سما/

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الضربات الإيرانية للقواعد الأميركية في العراق لم تؤدي لمقتل أي جندي أميركي أو حتى إصابات.

وأضاف ترمب في كلمة لتوضيح موقفه بعد الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران الليلة الماضية لقاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية في العراق "كل جنودنا بخير، وهناك أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لن نسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات إضافية على إيران.

ولفت ترمب في كلمة بالبيت الأبيض إلى أن أمريكا ستواصل النظر في كل الخيارات، وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران، وقال: "القوة الاقتصادية لأمريكا هي أفضل رادع".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الاضطلاع بدور أكبر في عملية الشرق الأوسط.