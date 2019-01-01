"التمكين الاقتصادي" توقع اتفاقيات لتمكين الاسر الفقيرة والمهشمة

رام الله / سما /

وقع وزير التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي أحمد مجدلاني، مع مؤسستي "ريف" و"فاتن" وجامعة بوليتكنك فلسطين، ثلاث اتفاقيات للبدء بتنفيذ مشروع "بادرة".

وحضر عن فاتن أنور الجيوسي، وعن ريف للتمويل هاشم براهمة، وعن جامعة بوليتكنك فلسطين د. عماد الخطيب.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع جامعة بوليتكنك لضمان الوصول للشباب والشابات الذين يمتلكون القدرات والمواهب ولتوفير بيئة ممكنة لتصميم مشاريع ريادية تساعد في تمكين الشباب، وجعلهم أصحاب مشاريع إنتاجية، صناعية، خدماتية ذات مردود اقتصادي عال، فيما تهدف اتفاقيتي مؤسستي "ريف" و"فاتن" الى رفع المستوى المعيشي للفئات المهمشة وتسهيل وصولهم الى الخدمات المالية، لكي يتمكنوا من تطوير وانشاء مشاريع اقتصادية مدرة للدخل، وبالتالي ليتمكنوا من العيش الكريم.

وقال مجدلاني إن الحكومة ومن خلال مؤسسة التمكين الاقتصادي وما تقوم به من جهود تعمل بشكل حثيث لحل مشكلة الفقر المتزايدة في فلسطين من خلال تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة الانتاج، وفقا لنظام ادارة الحالة ومفهوم الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدا أن عملية التنمية في فلسطين تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص التمويل والأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة .

يذكر أن هذه الاتفاقيات تخدم مشاريع أسر الفقراء والمهمشين اقتصاديا ومحدودي الدخل وصغار المنتجين والناشطين اقتصاديا والموجودين على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، والحرفيين والمهنيين ومحدودي الدخل الذين بحاجة الى تطوير مصدر دخلهم بحيث يصبح لديهم مشروع حرفي مدر للدخل، والشباب الخريجين او على وشك التخرج وعاطلين عن العمل ولديهم افكار ريادية مجدية اقتصادية تمكنهم من انشاء أو تطوير مشاريع اقتصادية ومدرة للدخل.