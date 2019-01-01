التعاون الإسلامي تناقش الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس

القدس المحتلة / سما /

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة لإطلاع الدول الأعضاء على مضمون الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، والآليات المقترحة من دولة فلسطين لتنفيذها، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الرابعة عشرة ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص.

وألقى الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر دياب، كلمة بالنيابة عن الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أكد فيها عن تضامن المنظمة المستمر ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لحماية مقدساته ونيل حقوقه المشروعة، بما في ذلك اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يجسد التزام المنظمة الثابت والمسئولية المشتركة للدول الأعضاء تجاه دعم مدينة القدس المحتلة.

كما نوّه الأمين العام المساعد بجهود المنظمة وتحركاتها السياسية إزاء القضية الفلسطينية، داعياً إلى الإسراع في وضع الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس، التي تبنتها القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، موضع التنفيذ، وانتهاج مبادرات عملية تهدف لصون تراث مدينة القدس وهويتها العربية، الإسلامية والمسيحية، وحماية الأماكن المقدسة فيها، ودعم أهلها المرابطين، وتعزيز صمودهم وثباتهم في أرضهم، حتى تعود مدينة القدس منارة ومركز إشعاع حضاري كما كانت على مر العصور.