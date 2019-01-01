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أردوغان: لا نريد أن تتحول المنطقة إلى ساحة لحروب الوصاية

الأربعاء 08 يناير 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: لا نريد أن تتحول المنطقة إلى ساحة لحروب الوصاية


انقرة /سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تريد أن تتحول منطقة الخليج والعراق وسورية ولبنان إلى ساحة لحروب الوصاية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في افتتاح مشروع السيل التركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن تركيا "ستستنفر جميع الإمكانات المتوفرة لديها، كي لا تغرق المنطقة في الدماء والدموع"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف، "أنقرة تسعى عبر القنوات الدبلوماسية لخفض وتيرة التصعيد في وقت تدق فيه طبول الحرب."

وتابع قائلا: "لا يحق لأحد أن يزج بكامل المنطقة على رأسها العراق في دائرة النار من أجل مصالحه الشخصية".

وأردف: "التوتر بين جارتنا إيران وحليفتنا الولايات المتحدة بلغ مؤخرا حدا لم نكن نتمنى بلوغه".

وأوضح أن "هدف بلاده هو إعادة تغليب المنطق عبر خفض التوتر في المنطقة". تاتي تصريحات اردوغان عقب هجوم صاروخي من جانب إيران في ليلة امس الثلاثاء على قاعدتين امريكيتين بالعراق ،واحدة بالانبار والأخرى في اربيل،ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد في وقت مبكر يوم الجمعة الماضي .

وقُتل مع سليماني ، ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية.

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