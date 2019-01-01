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بينت يعلن ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لاسرائيل

الأربعاء 08 يناير 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يعلن ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لاسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت، ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لاسرائيل.

وقال بينت اليوم الأربعاء: إن هدف إسرائيل، خلال عقد أن يسكن في الضفة الغربية مليون مواطن إسرائيلي"، وفق زعمه.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن بينيت، قوله في مؤتمر حول الاستيطان، عُقد في القدس الغربية "أعلن رسمياً إن المنطقة (ج) هي لإسرائيل"، مُشيراً الى انه دعا مراراً الى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض.

واعتبر بينيت أن "إسرائيل تخوض حرباً حقيقية على المنطقة (ج)".

وقال "قبل نحو الشهر، عقدت اجتماعا وشرحت التوجيهات بأن دولة إسرائيل ستقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن هذه المناطق (المنطقة ج) ستكون جزءا من دولة إسرائيل".

ويأتي قرار بينيت، بعد تعهدات سابقة من قبل نتنياهو، بضم المناطق "ج" من الضفة الغربية لإسرائيل.

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