"معاريف": من الخطأ النظر للرد الإيراني من زاوية النتائج

القدس المحتلة / سما /

قال "تال ليف رام"، مراسل صحيفة "معاريف العبرية"، إنه لمن الخطأ النظر للرد الإيراني من زاوية نتائج هذا القصف ونسبه الخسائر التي لحقت بالأمريكيين.

وأشار المراسل في تغريده له تحت عنوان "عندما تتعقد اللعبة"، أن إيران اختارت الرد المحدود على اغتيال سليماني، وهناك فجوة كبيرة بين الاغتيال الأمريكي ونيران الصواريخ الليلة.

مضيفا، ما قامت به إيران عمل استثنائي بكل المقاييس، فهي خرجت وتحملت مسئولية العمل العسكري ضد الأمريكيين علانية.

‫وأوضح أن المعضلة الأمريكية واضحة في التعامل مع المعادلة الجديدة بضبط النفس واحتواء الرد الإيراني، خوفاً من حالة تصعيد جديدة.