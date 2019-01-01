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مصرع إسرائيلي غرقاً في سيول نهاريا

الأربعاء 08 يناير 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع إسرائيلي غرقاً في سيول نهاريا


القدس المحتلة / سما /

لقي مواطن إسرائيلي مصرعه مساء اليوم الأربعاء، بعد أن جرفته السيول والفيضانات في مدينة نهاريا شمال إسرائيل.
 
ووفقاً لموقع "والا العبري"، لقي إسرائيلي 32 عام مصرعه غرقا بسبب السيول التي شكلتها غزارة الأمطار في مدينة نهاريا.

وفي وقت لاحق، صدرت تعليمات من السلطات الإسرائيلية، لسكان مدينة نهاريا وكذلك مدينة حيفا بعدم الخروج من منازلهم بسبب سوء الحالة الجوية التي تمر بها البلاد.

وأشارت "قناة كان العبرية"، إلى أن المدينة تعرضت لسقوط غزير للأمطار منذ ساعات الليل، أدت إلى فيضانات وغرق عدد من الشوارع، بالإضافة لخسائر مادية فادحة في ممتلكات السكان.

#نهاريا #سيول #اسرائيل

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