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الاحتلال يرغم عائلة على هدم منزلها ذاتيا في المكبر

الأربعاء 08 يناير 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرغم عائلة على هدم منزلها ذاتيا في المكبر


القدس المحتلة / سما /

واصلت عائلة المقدسية عائشة مشاهرة من حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، هدم منزلها ذاتيا، بعد أن اجبرتها سلطات الاحتلال على هدم المنزل المكون من الاسمنت والصفيح، بحجة عدم التراخيص.

وقال سامي منصور مشاهرة أحد أفراد العائلة، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال أرغمتهم على هدم مسكنهم الذي يؤوي والدته عائشة وزوجته، بعد أن داهمت الطواقم برفقة قوات من جيش الاحتلال المنزل الذي تبلغ مساحته حوالي 60 مترا.

كما أخطرت بلدية الاحتلال، اليوم بهدم منزل المقدسي ابراهيم مشاهرة المحاذي لمنزل سامي، وتبلغ مساحته 100 متر، وسلمتهم أوراقا ترغمهم على الهدم الذاتي، وإلا سيتكلفون دفع ثمن باهظ كلفة الهدم من قبل جرافات الاحتلال.

وناشدت عائلة مشاهرة جميع الجهات المختصة بالتدخل، والوقوف عند الاجراءات الاحتلالية التي يتعرض لها المقدسيون من عمليات هدم في المكبر.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت عائلتي نصار وصري على هدم منزليهما ذاتيا، في المكبر بداية العام الجاري.

#القدس #سلطات الاحتلال #هدم #جبل المكبر

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