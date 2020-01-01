اشتية يبحث مع سفير سنغافورة التعاون في برامج تدريب الشباب على البرمجة والترميز

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في رام الله، مع سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي دايبي، تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التدريب المهني والتقني.

وأشار اشتية، لدى استقباله ضيفه السنغافوري في مقر رئاسة الوزراء، إلى أهمية دعم سنغافورة لإنشاء جامعة التدريب المهني والتقني، والتي من شأنها أن تساهم في خفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة دعم سنغافورة التدريب في مجال تأسيس الأعمال والمشاريع، وبرمجة الحاسوب والترميز، خاصة في ظل دعوة الحكومة لخريجي الجامعات بإقامة المشاريع والاستثمار على الأراضي الحكومية وأراضي الوقف.