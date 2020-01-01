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رئيس البرلمان العراقي يدين القصف الإيراني ويعتبره "انتهاكا للسيادة"

الأربعاء 08 يناير 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان العراقي يدين القصف الإيراني ويعتبره "انتهاكا للسيادة"


بغداد /سما/

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ما وصفه بـ"الانتهاك الإيراني" للسيادة العراقية، داعيًا الحكومة العراقية لاتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ سيادة العراق، وإبعاده عن دائرة الصراع.

وقال الحلبوسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، يوم الأربعاء 8 يناير، "في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجر اليوم الأربعاء 8 يناير، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات".

وأضاف "في هذا الظرف العصيب نجدد دعوتنا إلى الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وأن لا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفًا في أي صراع إقليمي أو دولي".

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