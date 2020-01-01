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عريقات: نضال شعبنا هدفه الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال

الأربعاء 08 يناير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: نضال شعبنا هدفه الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، إن نضال الشعب الفلسطيني هدفه الأساسي الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال والاستيطان والعقوبات الجماعية وجرائم الحرب التي تمارس ضده.

وأكد عريقات، خلال لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين توماس نيكلسون، بمكتبه بمدينة أريحا، أنه لا يمكن لأي أحد أو طرف يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية أن يوسم هذا النضال بـ"الإرهاب".

ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على ما تقوم به سلطة الاحتلال وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ بمساءلتها ومحاسبتها بدلاً من ملاحقة المنظمات الحقوقية الفلسطينية، مؤكداً التزام دولة فلسطين ومنظمة التحرير وتمسكهما بالقانون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد على أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش نفتالي بينيت والسفير الأميركي شرعنة الاستيطان والضم، لن تخلق حقاً ولن تنشِئ التزاما، فالمجتمع الدولي رد الشهر الماضي في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة (165) صوتا، على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وعبر عن إدانته سرقة جيش الاحتلال الكرفانات التي تبرعت بها منظمة (أوتشا) للبدو في بلدة العوجا بمحافظة أريحا والأغوار

#عريقات #فلسطين #الاحتلال الاسرائيلي #الاتحاد الأوروبي

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