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الاتحاد الاوروبي يدعو لتهدئة الوضع في الشرق الاوسط

الأربعاء 08 يناير 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يدعو لتهدئة الوضع في الشرق الاوسط


بروكسل /سما/

دعا الاتحاد الاوروبي الیوم الاربعاء الى اجراء محادثات وحوار لتھدئة الوضع في منطقة الشرقالاوسط.

وقالت رئیسة المفوضیة الاوروبیة أورسولا فون دیر لاین في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع خاص لجمیع مفوضي الاتحاد الاوروبي حول الوضع في العراق وایران والشرق الاوسط ان "استخدام الاسلحة یجب ان یتوقف الآن لإفساح المجال للحوار".

واضافت "یتعین علینا بذل كل ما في وسعنا لإحیاء المحادثات.. لقد اقمنا علاقات مع العدید من الجھات الفاعلة في المنطقة وخارجھا لتخفیض الوضع في الشرق الاوسط".

من جانبه قال الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسة الامنیة جوزیف بوریل في المؤتمر الصحفي المشترك انه دعا لعقد اجتماع خاص لوزراء خارجیة الاتحاد الاوروبي في بروكسل یوم الجمعة المقبل في محاولة لتحقیق الاستقرار في المنطقة.

واشار بوریل انه دعا وزیر الخارجیة الایراني جواد ظریف الى بروكسل معربا عن امله في ان یتمكن من مقابلته قریبا.

واعلنت ایران فجر الیوم قصف قاعدة (عین الاسد) الجویة التي تضم جنودا امریكیین في العراق ردا على مقتل قاسم سلیماني، معلنة عن مقتل 80 عسكريا أمريكيا على الأقل إثر القصف الصاروخي.

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