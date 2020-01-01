مجدلاني يلتقي الفريق الوطني لمتابعة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

رام الله / سما /

التقى أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء، الفريق الوطني لمتابعة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في إطار الاستعدادات لمناقشة تقرير دولة فلسطين المتعلق بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في جنيف في أواخر الشهر الجاري.

أكد المجدلاني على أن انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية لا يأتي فقط من منطلق تعزيز مكانة فلسطين الدولية، بل إنطلاقاً من قناعتها بسمو هذه الاتفاقيات على القوانين الوطنية وأن دولة فلسطين ستمضي قدماً في تطبيقها وتحقيق متطلباتها التشريعية والمؤسسية وتطويرها لانتاج قوانين معاصرة تلبي حقوق واحتياجات الشعب الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين الدولية.