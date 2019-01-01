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أبو تريكة: ماني يستحق الجائزة وهذه رسالتي إلى صلاح ومحرز

الأربعاء 08 يناير 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة: ماني يستحق الجائزة وهذه رسالتي إلى صلاح ومحرز


وكالات / سما /

أكد محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق، أحقية فوز السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أمس خلال حفل أقيم في مدينة الغردقة المصرية.

أبوتريكة يؤكد أحقية ماني

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية فجر اليوم: جائزة مستحقة لساديو ماني لأنه قدم موسما رائعا مع ليفربول والمنتخب السنغالي.

وأضاف: حظ موقف لثنائي العربي رياض محرز ومحمد صلاح وأمل في تقديمهما مستوى مميز في الفترة المقبلة لحصد الجائزة.

وكان ساديو ماني تفوق على رياض محرز ومحمد صلاح مساء أمس بعدما تألق رفقة ليفربول والمنتخب السنغالي في 2019 وهو المرة الأولى في مسيرته التي يتوج بها بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

#محمد ابو تريكة

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