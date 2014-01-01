أتلتيكو مدريد يتنفس الصعداء قبل مواجهة برشلونة

وكالات / سما /

في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، يواجه برشلونة خصمه أتلتيكو مدريد مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي سيقام بالمملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة من 8 إلى 12 يناير الجاري.

وكان أتلتيكو قد توج بأول ألقابه في كأس السوبر عام 1985، بعدما فاز على برشلونة بطل الدوري آنذاك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أما آخر لقب له في نفس البطولة فيعود إلى عام 2014، الذي انتزعه الأبيض والأحمر، من ريال مدريد (بطل كأس الملك) بهدفين مقابل هدف.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد سيدخل مباراة برشلونة بمعنويات مرتفعة، حيث تنفس دييجو سيميوني ولاعبوه الصعداء بعدما تأكد غياب مارك أندريه تير شتيجن عن اللقاء، بسبب إصابته في الركبة.

ولا ينسى أتلتيكو مدريد ما فعله تير شتيجن أمامهم في مباراة الليجا قبل شهر ونصف تقريباً، حيث تصدى الحارس الألماني لأكثر من كرة خطيرة، وساهم حينها في انتصار الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يشارك البرازيلي نيتو في البطولة بشكل أساسي، في ظل إصابة شتيجن، مع العلم أنه حامي عرين فالنسيا السابق شارك ضد إسبانيول واستقبلت شباكه هدفين.

ولا يعيش دفاع برشلونة أفضل لحظاته، حيث استقبل 23 هدفاً في الدوري الإسباني، فيما لم تهتز شباك ريال مدريد صاحب المركز الثاني سوى 12 مناسبة، وهو عدد المرات التي اهتزت فيها شباك الروخي بلانكوس أيضاً.