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الاحتلال يعتقل سيدة وابعاد 10 مقدسيين عن الأقصى

الأربعاء 08 يناير 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل سيدة وابعاد 10 مقدسيين عن الأقصى


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال سيدة من الأقصى، فيما أبعدت 10 مقدسيين عنه، مع تواصل اقتحامات المستوطنين له.
وقالت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال اعتقلت السيدة سناء الرجبي، بعد ملاحقتها والتضيق عليها خلال صلاتها وتواجدها في منطقة مصلى باب الرحمة.
ومن جانب آخر قررت شرطة الاحتلال الافراج عن 10 مقدسيين، بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، علما أنهم اعتقلوا أمس من الأقصى بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وشمل قرار الافراج والإبعاد: أسيل عيد، ونور محاميد، ومي عسيلة، وحبيب أبو شوشة، ومحمد أبو شوشة، ويوسف أبو شوشة، وعبدالله أبو شوشة، ويزن درباس، واسلام غتيت، ومجد كبها.
ومددت شرطة الاحتلال توقيف الشبان علاء نجيب وعمر محيسن ومحمد الشاويش، ليوم الأحد القادم، علما انهم اعتقلوا يومي الخميس والجمعة الماضيين.
واقتحم المسجد الأقصى اليوم 45 مستوطنا، عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وقاموا بجولاتهم الاستفزازية في ساحاته.
 

#الاقصى #اعتقال #مستوطنون

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