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مواجهات قوية في دور الـ32 لكأس غزة

الأربعاء 08 يناير 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات قوية في دور الـ32 لكأس غزة


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرعة دور الـ32 من كأس قطاع غزة, الذي سينطلق السبت المقبل.

وفيما يلي قرعة دور الـ32:

1- الأهلي - خدمات النصيرات.

2- شباب رفح - اليرموك.

3- اتحاد خانيونس - الأقصى.

4- الجلاء - فلسطين.

5- خدمات رفح – بيت حانون الأهلي.

6- اتحاد الشجاعية - شباب معن.

7- الصداقة - الزيتون.

8- خدمات المغازي - المجمع الاسلامي.

9- شباب خانيونس -  القادسية.

10- شباب جباليا - المصدر.

11- خدمات الشاطئ - خدمات البريج.

12- نماء - الاستقلال.

13- بيت حانون الرياضي - التفاح.

14- الهلال - اتحاد جباليا.

15- غزة الرياضي - العطاء.

16- خدمات خانيونس - بيت لاهيا.

#الاتحاد الفلسطيني #كأس غزة
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