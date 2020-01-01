مواجهات قوية في دور الـ32 لكأس غزة

غزة / سما /
كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قرعة دور الـ32 من كأس قطاع غزة, الذي سينطلق السبت المقبل.
وفيما يلي قرعة دور الـ32:
1- الأهلي - خدمات النصيرات.
2- شباب رفح - اليرموك.
3- اتحاد خانيونس - الأقصى.
4- الجلاء - فلسطين.
5- خدمات رفح – بيت حانون الأهلي.
6- اتحاد الشجاعية - شباب معن.
7- الصداقة - الزيتون.
8- خدمات المغازي - المجمع الاسلامي.
9- شباب خانيونس - القادسية.
10- شباب جباليا - المصدر.
11- خدمات الشاطئ - خدمات البريج.
12- نماء - الاستقلال.
13- بيت حانون الرياضي - التفاح.
14- الهلال - اتحاد جباليا.
15- غزة الرياضي - العطاء.
16- خدمات خانيونس - بيت لاهيا.