فيديو.. حلا الترك تحرج إحدى معجباتها.. والمتابعون يهاجمونها

وكالات / سما /

انتشر مقطع فيديو للفنانة حلا الترك على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار انتقادات كثيرة لها بسبب رفضها التقاط صورة مع إحدى المعجبات.

وظهرت حلا وهي تقوم بالتقاط صور السيلفي لنفسها.. ثم تقدمت إحدى المعجبات وطلبت منها أن تلتقط صورة معها إلا أنها أحرجتها وفاجأتها برفضها القاسي، قائلة: “لا ما أقدر”.

وأثار ردها هذا غضب عدد كبير من المتابعين الذين اتهموها بالغرور والتكبر. وجاءت بعض التعليقات مثل: “هاي لازمها طبيب نفسي” و”بس تروح من عند أمها تصير متكبرة ومغرور” و”أعطيت أكبر من حجمها” و”صدقت نفسها حلاوي” و”ليش ما تقدر؟”.‎