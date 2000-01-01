  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقرير : القاهرة تبدي "رغبة كبيرة" بالإفراج عن مروان البرغوثي

الأربعاء 08 يناير 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : القاهرة تبدي "رغبة كبيرة" بالإفراج عن مروان البرغوثي


رام الله / سما /

تبدي مصر رغبة  "كبيرة" في الافراج عن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي الذي يقضي عقوبة السجن في إسرائيل لأربع مؤبدات اضافة الى أربعين عاما، بعد ادانته بتهمة قيادة  "كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة فتح والتي نفذت عمليات مسلحة عديدة استهدفتمصالح اسرائيلية ابان الانتفاضة الثانية في 2000 -2002.

ونقلت  صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة حماس،، تصريحات القيادي في حركة "فتح" حاتم عبد القادر، نقلها عن مسؤول كبير في المخابرات المصرية، بأن "مصر تشجع بشدة على الأفراج عن مروان البرغوثي وادراجه في أي صفقة قادمة".

وقال عبد القادر "إن المسؤول السابق للمخابرات المصرية، عمر سليمان بذل جهودا للإفراج عن مروان في الصفقة الماضية، والمخابرات لا يزال موقفها ثابت ولديها رغبة كبيرة في الافراج عنه". وأضاف عبد القادر أن حركة حماس "ستشدد بشكل أكبر لإدراجه ضمن أي مباحثات في الصفقة الحالية". 

وتابع عبد القادر "السلطة لم تبذل جهودا كافية للإفراج عن مروان البرغوثي على المستوى الدولي والإقليمي، ودعوناها أكثر من مرة أن تكون قضية الأسرى على رأس الاجندة والمباحثات التي تجريها مع الدول الأوروبية".

وتأتي هذه الأنباء على خلفية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إحياء الذكرى 55 على انطلاقة حركة فتح بخصوص الانتخابات الفلسطينية، الذي قال فيها "لن نقبل الانتخابات بدون القدس وبدون أبناء شعبنا".

 ووافقت حركة حماس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس محمود عباس. وتطالب حماس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد هذه الانتخابات، لكن حركة فتح والحكومة الفلسطينية تطالب بعدم إصدار هذا المرسوم قبل موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس.

#مروان البرغوثي #مصر #اسرى #فتح

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني: ندرس صرف شيكات الشؤون شهريًّا.. وهذا ما قاله حول ملف موظفي السلطة في قطاع غزة

شاهد : ايران تنفذ تهديداتها وتقصف قاعدتين اميركيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية

قائد فيلق القدس الجديد يلتقي قادة فصائل فلسطينية في طهران..

أول تعليق من ترامب على القصف الإيراني للقواعد الأمريكية وهذا ما قاله ..

شاهد الفيديو: أمريكا تستعرض طائراتها وترسل الاف الجنود للشرق الاوسط

إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا بالموجة الثالثة من صواريخها

اسرائيل :قتل سليماني شكّل انعطافةً إستراتيجيّةً واندلاع حرب الشمال الأولى أوْ قنبلة نوويّة إيرانيّة

الأخبار الرئيسية

جرأة طهران مقلقة ..نتنياهو يحذر : سنرد بقوة حال تم استهدافنا بالصواريخ الايرانية

خامنئي: انتصارات غزة وصمودها بفضل دور سليماني و نواجه جبهة واسعة والانتقام قادم

120208124180

إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا بالموجة الثالثة من صواريخها

شاهد : ايران تنفذ تهديداتها وتقصف قاعدتين اميركيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية

12020691616948

الحرس الثوري يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفا وسحقا"