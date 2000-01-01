تقرير : القاهرة تبدي "رغبة كبيرة" بالإفراج عن مروان البرغوثي

رام الله / سما /

تبدي مصر رغبة "كبيرة" في الافراج عن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي الذي يقضي عقوبة السجن في إسرائيل لأربع مؤبدات اضافة الى أربعين عاما، بعد ادانته بتهمة قيادة "كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة فتح والتي نفذت عمليات مسلحة عديدة استهدفتمصالح اسرائيلية ابان الانتفاضة الثانية في 2000 -2002.

ونقلت صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة حماس،، تصريحات القيادي في حركة "فتح" حاتم عبد القادر، نقلها عن مسؤول كبير في المخابرات المصرية، بأن "مصر تشجع بشدة على الأفراج عن مروان البرغوثي وادراجه في أي صفقة قادمة".

وقال عبد القادر "إن المسؤول السابق للمخابرات المصرية، عمر سليمان بذل جهودا للإفراج عن مروان في الصفقة الماضية، والمخابرات لا يزال موقفها ثابت ولديها رغبة كبيرة في الافراج عنه". وأضاف عبد القادر أن حركة حماس "ستشدد بشكل أكبر لإدراجه ضمن أي مباحثات في الصفقة الحالية".

وتابع عبد القادر "السلطة لم تبذل جهودا كافية للإفراج عن مروان البرغوثي على المستوى الدولي والإقليمي، ودعوناها أكثر من مرة أن تكون قضية الأسرى على رأس الاجندة والمباحثات التي تجريها مع الدول الأوروبية".

وتأتي هذه الأنباء على خلفية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال إحياء الذكرى 55 على انطلاقة حركة فتح بخصوص الانتخابات الفلسطينية، الذي قال فيها "لن نقبل الانتخابات بدون القدس وبدون أبناء شعبنا".

ووافقت حركة حماس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس محمود عباس. وتطالب حماس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد هذه الانتخابات، لكن حركة فتح والحكومة الفلسطينية تطالب بعدم إصدار هذا المرسوم قبل موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس.