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نانسي عجرم تعتزل مؤقتا

الأربعاء 08 يناير 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نانسي عجرم تعتزل مؤقتا


وكالات / سما /

كشفت تقارير أن الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، ستعتزل إحياء الحفلات الغنائية لمدة شهر واحد فقط، هو يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقررت عجرم اعتزال الحفلات لكي تتفرغ لأسرتها، وتقضي إجازة معهم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إحيائها حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب فضائية "إل بي سي" اللبنانية.

ومن المتوقع أن تستأنف نانسي عجرم نشاطها الفني في شهر فبراير/ شباط المقبل، بإحيائها حفلا في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن نانسي عجرم شاركت حديثا، في الموسم الثالث والجديد من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويشاركها في لجنة التحكيم كلا من المطرب المصري، محمد حماقي، والمطرب اللبناني، عاصي الحلاني.

#نانسي عجرم #الاعتزال

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