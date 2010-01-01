شاهد .. عروس تُزف بـ"سيارة إسعاف" وتدخل القاعة بسرير المرضى

فاجأت عروس ماليزية عائلتها وأصدقائها بوصولها الى مكان زفافها بسيارة "إسعاف".

واختارت العروس، التي لم يكشف عن اسمها، أن تزف داخل سيارة إسعاف وهي تجلس على سرير نقل المرضى، بينما يرتدي العريس ملابس المسعفين.

وبحسب مقطع الفيديو الذي شاهده أكثر من 200 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي فقد استبدلت العروس المزامير والطبول بصوت صافرات صادرة من سيارتي إسعاف وسط دهشة الحضور.

وبعد وصول العروس الى مكان الزفاف، فُتح باب السائق ليهبط منه العريس مُرتديًا زي المسعفين بالكامل مُعلقًا سماعة الأطباء على كتفيه، بينما يتم فتح باب السيارة من الخلف حيث مكان المرضى ويتم إخراج العروس وهي تجلس على السرير المتحرك، ويتم سحبها بالسرير حتى أبواب القاعة ومن ثم يساعدها العريس على ارتداء حذائها لتبدا مراسم الزفاف.

لكن على ما يبدو أن الزفة بسيارات الإسعاف لم تمر مرور الكرام، فقد طلبت السلطات المحلية في ولاية ملقا الماليزية من وزارة الصحة في البلاد التحقيق في الأمر بعد أن زعم شهود عيان بأن هذا الفيديو تم تصويره في الولاية الجنوبية الغربية.

وأشارت سلطات ملقا الى ضرورة فتح تحقيق في هذه المسألة لتأكيد ما إذا كان هناك سوء استخدام للخدمات العامة.

إقليم ملقا

هو ثالث أصغر أقاليم ماليزيا بعد بولاو بينانج وبيرليس ويقع في الجهة الجنوبية من شبه جزيرة ملايو، ويطل على مضيق ملقا.

وتعتبر مدينة ملقا هي عاصمة الأقليم، وللمدينة قيمة تاريخية حيث أدرجت في ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ 7 يوليو 2008.

في 20 أكتوبر 2010، تم عقد حدث لإعلان أن ملقا قد حققت معيار "الدولة المتقدمة" كما حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتم إصدار إعلان "Melaka Maju 2010".