الحرس الثوري الايراني: حزب الله ينقل معدات عسكرية نحو الحدود مع إسرائيل

بيروت /سما/

كشفت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن حزب الله ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت، قال فيه المرشد الايراني علي خامنئي بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه، وسليماني لعب دورا مؤثرا في ذلك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قال منذ يومين إن الجبهة الشمالية في إسرائيل غير مهيأة لأي هجوم صاروخي، فيما يلتزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت بما يتعلق بالتطورات في إيران والعراق.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله توعد الجيش الأمريكي، بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال نصر الله"القصاص العادل هو من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة: القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي في المنطقة".

