فيديو.. غواص يخطف الأنفاس بتقبيله لتمساح

قام الغواص وعالم الأحياء البحرية، كريستوفر غيليت، بمداعبة تمساح لقبه “كاسبر” تحت الماء في منطقة “إيفيرغلادز” في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويشارك غيليت عادة مثل هذه الفيديوهات مع الزواحف العملاقة ليظهر العلاقة المميزة وغير الاعتيادية التي تظهر بينه وبين هذه الكائنات.

وظهر وهو يقترب من التمساح ويقبّله على أنفه، ولم يبد على التمساح أنه منزعج من مودّة الغواص بل بقي قريباً منه من دون محاولة قضمه أو مهاجمته.

ووفقاً لموقع “دايلي ستار” علّق كريستوفر على الفيديو قائلاً: “من المؤكّد أنّه كان يراني ويُدرك أنني بجانبه تحت الماء، لكنّه لم يحاول أن يعضني أبداً”.

وطلب الغواص من جهته من جميع متابعيه عدم تقليده، ذلك لأنّه يملك الخبرة الضرورية الّتي يحتاجها في حال هجم التمساح عليه بعكس الجميع.