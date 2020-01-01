أصالة تتجاوز أزمة انفصالها بـ "شامخ" .. وهذا رد فعل الجمهور

تجاوزت الفنانة السورية أصالة أزمة انفصالها عن زوجها المخرج الشهير طارق العريان، بشكل سريع، فما هي إلا ليلة مضت، حتى سارعت أصالة في تنفيذ وصيتها: "لن يثنيني همٌّ عن إتمام عملي بالشكل المشرف"، وطرحت أقرب عمل فني لها.

"شامخ" اسم اختارته أصالة لأقرب أغنياتها، يليق كثيرًا كوصفًا لحالتها عقب الانفصال، لتزيد الإثبات على قوة شخصيتها، وعدم تأثرها بما حدث.

وشاركت أصالة "برومو" أغنيتها الجديدة "شامخ"، على جمهورها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلّقت: "شامخ.. موعدنا الخميس الساعة الـ6 مساءً على يوتيوب".

وأشعلت أصالة بإعلانها عن أغنيتها الجديدة حماس متابعيها الذي أعرب بعضهم عن عدم استطاعتهم الانتظار حتى يوم الخميس، مؤكدين أن "شامخ" ستعبر فيها أصالة عن كل ما مرّت به من ظروف قبل انفصالها عن زوجها طارق العريان، لذا ستكون أغنية مختلفة وصوتًا مختلفًا وأداءً مختلفًا.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت نبأ انفصالها عن زوجها طارق العريان، وأنه بشكل نهائي، وقالت صباح أمس: "صباح الخير، بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد ابني آدم وعلي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعرهما (ولديها) التي هلكت ومشاعري".

وتابعت أصالة: "أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه ابني، ولن يثنيني همٌّ عن إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًا".

وخرج بعدها طليقها المخرج طارق العريان معلنًا خبر انفصاله رسميا عن أصالة، مؤكدا أنه سيظل يحبها ويحترمها باعتبارها أمًا لطفليه، قائلاً: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائما، والدة طفليّ إلى الأبد".

ودعّمت شام الذهبي، والدتها أصالة بعد إعلان انفصالها عن العريان، موضحة أنها ستبقى داعمة لوالدتها حتى تكون قادرة على النهوض مجددًا، مؤكدة أن انفصالها عن العريان اختبار حقيقي لإظهار طبيعتها كامرأة مقاتلة قاومت كل الأمراض والظروف التي وصفتها بـ"العفنة".

وتصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.