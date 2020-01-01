كاتس: الشرق الأوسط أكثر أماناً بدون سليماني وسنواجه كل تهديد

القدس المحتلة / سما /

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق والتهديدات الإيرانية لإسرائيل في أعقاب اغتيال قاسم سليماني.



وقال كاتس وفق القناة 7 العبرية، "في هذا اليوم، نشد على أيدي صديقنا العظيم الولايات المتحدة، وندعمها ونقف إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب الإيراني".



وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لمنع اغتيال سليماني الذي كان المروج الأول للإرهاب في المنطقة والعالم."، وفق زعمه.



وادعى أنه بدون سليماني سيكون الشرق الأوسط مكانًا أكثر أمانًا.



وتابع: "لقد حرصت إسرائيل دائمًا على اتخاذ القرارات اللازمة بمفردها والعمل بمفردها ضد كل تهديد محتمل - وكذلك الحال هذه المرة".



ونوه أن إيران لا تستطيع أن تهدد إسرائيل وتتصرف ضدها، وإذا حدث ذلك، فستتلقى الرد المناسب.