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كاتس: الشرق الأوسط أكثر أماناً بدون سليماني وسنواجه كل تهديد

الأربعاء 08 يناير 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: الشرق الأوسط أكثر أماناً بدون سليماني وسنواجه كل تهديد


القدس المحتلة / سما /

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق والتهديدات الإيرانية لإسرائيل في أعقاب اغتيال قاسم سليماني.
 
وقال كاتس وفق القناة 7 العبرية، "في هذا اليوم، نشد على أيدي صديقنا العظيم الولايات المتحدة، وندعمها ونقف إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب الإيراني".
 
وأضاف: "لا يوجد أي مبرر  لمنع اغتيال سليماني الذي كان المروج الأول للإرهاب في المنطقة والعالم."، وفق زعمه.
 
وادعى أنه بدون سليماني سيكون الشرق الأوسط مكانًا أكثر أمانًا.
 
وتابع: "لقد حرصت إسرائيل دائمًا على اتخاذ القرارات اللازمة بمفردها والعمل بمفردها ضد كل تهديد محتمل - وكذلك الحال هذه المرة".
 
ونوه أن إيران لا تستطيع أن تهدد إسرائيل وتتصرف ضدها، وإذا حدث ذلك، فستتلقى الرد المناسب.

#كاتس #سليماني #اسرائيل

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