الدفاع المدني يرفع درجة الاستعداد والجاهزية للمنخفض

رام الله / سما /

أصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار تعليماته لرفع درجات الجاهزية والاستعداد وتعزيز الاتصال والتنسيق مع الشركاء.

وتأتي هذه التعليمات استناداً إلى بيانات الأرصاد الجوية الفلسطينية والتي تؤكد على دخول منخفض جوي من أصل قطبي يرافقه رياح سريعة وأمطار غزيرة في بعض المناطق والاحيان.

ودعا الدفاع المدني المواطنين أن يكون شركاء في مواجهة المنخفض الجوي من خلال الالتزام بالتحذيرات والتصرف بمسؤولية والحد من الاتكالية والتقصير، مؤكدا على سلسلة من الإرشادات والتحذيرات للتعامل مع المخاطر المختلفة لأخذها على محمل الجد والالتزام.