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الاحتلال يسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث

الأربعاء 08 يناير 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسحب مزوالة المهنة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الثلاثاء، أن ما تسمى بالمحكمة الانضباطية لنقابة المحامين في إسرائيل، قررت سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث، تحت حجج أمنية واهية.

وذكرت الهيئة، أنّ المحكمة الانضباطية لنقابة المحامين الإسرائيليين، سحبت رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث (45 عامًا)، بصورة دائمة.

وأوضحت، أن سحب رخصة المزاولة جاء بعد إدانة ما تسمى محكمة "عوفر" العسكرية للمحامي برغوث، بزعم ارتكاب عمليات إطلاق نار، حيث أصدرت قرارًا بالسجن الفعلي قبل نحو خمس أشهر، ضد الأسير المحامي طارق برغوث من سكان مدينة القدس، لمدة 13 عامًا ونصف، بزعم إطلاق نار.

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