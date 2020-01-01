هنية : وجودنا في طهران من باب الوفاء لسليماني

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية: "إن وجودنا في طهران كفصائل المقاومة الفلسطينية هو من باب الوفاء للشهيد ودوره وموقفه الأصيل".

وأضاف هنية في تصريحات لقناة الميادين ، أن ما قام به الشهيد سليماني استراتيجي ومحوري في دعم المقاومة الفلسطينية، مشيراً الى أن جريمة اغتيال سليماني لم تحقق أهدافها.

كما أشار هنية إلى أن اغتيال سليماني يعكس روح الجريمة التي تسكن عقل الإدارة الأميركية، مضيفاً أن "الجريمة الأميركية شكلت غطاء لكل جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا في الداخل والخارج".

وتابع قائلاً "اعتقدوا أن جريمتهم يمكنها فرض المزيد من الهيمنة على مقدرات المنطقة عبر ضرب نهج المقاومة".

وكان هنية قد زار الإثنين منزل الشهيد قاسم سليماني .