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لماذا يجب التقليل من تناول المايونيز !

الأربعاء 08 يناير 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يجب التقليل من تناول المايونيز !


وكالات / سما /

يعتبر المايونيز من أكثر العناصر الرئيسية التي تستخدم في العديد من المأكولات الإيطالية والأمريكية والمكسيكية، حيث يحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعله أحد أكثر الأطعمة الغذائية التي تتسبب بالسمنة وزيادة الوزن لدى اقترانه بأطباق أخرى.

ويتم تحضير المايونيز من مزيج من صفار البيض والزيت والليمون والخل، إضافة إلى الخردل الأبيض والملح والفلفل والتوابل الأخرى، ويتم مزجه حتى يصل إلى قوام سميك.

- ما الذي يجعل المايونيز غير صحي!

يتم تحضير المايونيز باستخدام عملية الاستحلاب، وفي بعض الحالات، عندما لا يتم تحضير المايونيز وتخزينه بالطريقة الصحيحة، فإنه يؤدي إلى تكاثر البكتيريا. علاوة على ذلك فإن وجود الزيت يزيد من خصائصه التي تؤدي إلى زيادة الوزن. وبحسب الخبراء، فإن ملعقة المايونيز تحتوي على حوالي 94 سعرة حرارية.

وقد أظهرت العديد من الدراسات بأن المايونيز المنزلي الصنع يمثل أرضاً خصبة للبكتريا، إذا لم يتم تحضيره وتخزينه بشكل صحيح، مقارنة مع المايونيز المحضر تجارياً والذي يحتوي على مواد حافظة.

ومع ذلك، في كلتا الحالتين، فإن المايونيز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وبالتالي، ينصح دائماً بمراقبة كمية المايونيز المستهلكة خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

- هل المايونيز قليل الدسم مفيد للصحة!

تتوفر في الأسواق أنواع من المايونيز قليلة الدسم، والتي يُعتقد أنها تحتوي على تركيبة مضادة للسمنة تعتمد على النشويات عوضاً عن الدهون، لذا يُعتبر المايونيز قليل الدسم خياراً مثالياً للأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم.

#المايونيز #المأكولات #الصحة

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