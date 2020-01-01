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احذروا.. غسالة الملابس تلحق الضرر بصحتكم اذا تجاهلت هذا الأمر !

الأربعاء 08 يناير 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احذروا.. غسالة الملابس تلحق الضرر بصحتكم اذا تجاهلت هذا الأمر !


وكالات / سما /

نبه باحثون من الخطورة التي يمكن أن تشكلها آلة غسل الملابس على الصحة ، ووجدوا أنها قد تصبح بيئة مناسبة لنمو أنواع بكتيريا وجراثيم ضارة.

وجاء في نتائج الدراسة التي قام بها الباحثون ونشرت في دورية أن تلك البكتيريا تتجمع عادة في الدرج المخصص لمنتج التنظيف كما في الاطار المصنوع من الكاوتشوك.

ولهذا شددوا على ضرورة تنظيف الغسالة وخصوصاً في حال معاناة بعض أفراد الأسرة من مشكلة ضعف الجهاز المناعي أو في حال وجود أطفال حديثي الولادة أو أشخاص كبار في السن.

وتضمن التقرير الذي أصدره الباحثون: "تبين من خلال الدراسة أنه من الضروري تغيير طريقة التعامل مع آلة غسل الملابس من الآن وصاعداً فمن المهم الحد من تراكم الماء المتبقي فيها والذي يشكل بيئة مناسبة لنمو ميكروبات يمكن أن تنتقل إلى الملابس".

#الملابس #الغسالة #الصحة

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