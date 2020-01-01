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جرأة طهران مقلقة وسيكون لها تداعيات خطيرة

نتنياهو يحذر : سنرد بقوة حال تم استهدافنا بالصواريخ الايرانية

الأربعاء 08 يناير 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحذر : سنرد بقوة حال تم استهدافنا بالصواريخ الايرانية


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تقف بشكل تام مع الولايات المتّحدة.

وقال نتنياهو في مؤتمر للمنتدى الكنسي في مركز بيغن إن "قاسم سليماني كان مسؤولا عن قتل المئات والرئيس ترامب يستحق المباركة على تحركه بسرعة وجرأة وحزم بشأن سليماني".وتابع:" سنضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل".

من جهتها قالت مصادر امنية اسرائيلية ان الجرأة الايرانية في مهاجمة القواعد الاميركية مقلقة للغاية وان المؤسسة الامنية والسياسية في تل ابيب تنظر بقلق شديد الى التطورات القادمة والتي تؤكد  عدم وجود خطوط حمراء امام ايران ومنظمات الارهاب التابعة لها في المنطقة.

ونقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مصادر امنية رفيعة المستوى بان الجهاز الامني الاسرائيلي قدر بان ايران ستستخدم اذرعها في المنطقة لتوجيه ضربات للوجود الاميركي ولم تتوقع ان تقوم هي نفسها بالرد مشيرة الى ان كسر هيبة واشنطن في المنطقة سيكون لها تداعيات خطيرة مستقبلا.


 

#نتنياهو #ايران #سليماني’اميركا #القواعد الاميركية

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