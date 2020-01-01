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الإعلان رسميًا عن أول حاسوب يدعم شبكات 5G في العالم

الأربعاء 08 يناير 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان رسميًا عن أول حاسوب يدعم شبكات 5G في العالم


وكالات / سما /

في نسخة العام الماضي من معرض Computex، عرضت لنا شركة Lenovo نموذجي أول لحاسوب محمول يُدعى" Project Limitless"وهو الحاسوب المحمول الأولي الذي كان يمتاز بالقدرة على الإقتران بشبكات الجيل الخامس 5G، سواء المستقلة أو غير المستقلة. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Lenovo في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية بالكشف عن النسخة الرسمية والتجارية من هذا الحاسوب المحمول والتي تحمل اسم  Lenovo Yoga 5G، وهو أول حاسوب شخصي في العالم يدعم شبكات 5G، وفقا لشركة Lenovo.

الحاسوب Lenovo Yoga 5G الجديد من شركة Lenovo يضم المعالج Snapdragon 8cx 5G التابع لشركة كوالكوم، مما يجعله يدعم شبكات الجيل الخامس 5G التي ستوفر للمستخدمين سرعة اتصال عالية جدًا، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير جدًا.

الحاسوب Lenovo Yoga 5G الجديد يضم شاشة قابلة للدوران بمعدل 360 درجة مما يتيح للمستخدمين تحويله إلى جهاز لوحي أثناء الحاجة. وبغض النظر عن ذلك، فهذا الحاسوب المحمول يزن 1.3 كيلوجرام فقط، وهذا سيجعله حاسوبًا محمولاً خفيفًا في نظر العديد من المستخدمين.

للآسف، بقية المواصفات التقنية الخاصة بهذا الحاسوب المحمول الأحدث من شركة Lenovo لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نحن نتوقع أن نحصل عليها في المستقبل المنظور.

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#حاسوب

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