"بوش" تكشف عن شاشة LCD للوقاية من الشمس في السيارات

وكالات / سما /

كشفت شركة بوش Bosch على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن شاشة LCD شفافة يطلق عليها الواقي الافتراضي Virtual Visor مستوحاة من أجهزة تلفزيون LCD، والتي تحل محل واقي الشمس الافتراضي في السيارة، بحيث تستبدل القطعة البلاستيكية بشاشة LCD شفافة.

وتعتبر واقيات الشمس قطعًا أساسية من معدات السيارات لأي سائق، لكنها غالبًا ما تحجب وتعيق الرؤية عن الطريق، وتعتقد بوش أن الميزة التقليدية تحتاج إلى تجديد، حيث يعد وهج الشمس مسؤولًا عن الآلاف من حوادث السيارات كل عام، وهو ما دفع الشركة الألمانية لإعادة تخيل واقي الشمس التقليدي للمساعدة في حل المشكلة.

وتتكون Virtual Visor من لوحة LCD فردية شفافة وكاميرا مواجهة للسائق، والتي تستخدم برنامج ذكاء اصطناعي للكشف عن الوجه وتتبعه لتحديد مكان توهج الشمس في وجه السائق.

وتحلل الخوارزمية مجال رؤية السائق وتجعل قسم الواقي الذي من خلاله يصطدم الضوء بعيون السائق قاتمًا باستخدام تقنية الكريستال السائل، بينما تبقى بقية الشاشة شفافة، بحيث إنها لا تحجب مجال رؤية السائق، كما تفعل واقيات الشمس التقليدية.

وقال جيسون زينك Jason Zink، أحد المهندسين في المشروع: يمكنك أن تقود سيارتك والشمس أمامك وستظل قادرًا على الرؤية بشكل كاف، وقد اكتشفنا في مرحلة مبكرة من التطوير أن المستخدمين يعدلون واقيات الشمس التقليدية لتظليل عيونهم، وكان هذا الإدراك عميقًا في المساعدة على تبسيط مفهوم المنتج ودعم تصميم التكنولوجيا.

واستشهدت بوش بدراسات شملت دراسة من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تشير إلى أن وهج الشمس مسؤول عن آلاف الحوادث كل عام، فيما أشارت دراسة أخرى إلى أن خطر تصادم السيارة أعلى بنسبة 16 في المئة عندما تكون الشمس مشرقة.

وقالت بوش: إن واقيات الشمس التقليدية غير كافية لأنها تمنع مساحة كبيرة من مجال الرؤية في سبيل إزالة الوهج، وأوضحت الشركة أنها تجري مناقشات مع شركات صناعة السيارات حول تسويق الواقي الجديد، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بين 3 و 5 سنوات على الأقل قبل أن نرى المنتج في السيارات الجديدة.

وكالات