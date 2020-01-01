  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"بوش" تكشف عن شاشة LCD للوقاية من الشمس في السيارات

الأربعاء 08 يناير 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بوش" تكشف عن شاشة LCD للوقاية من الشمس في السيارات


وكالات / سما /

كشفت شركة بوش Bosch على هامش فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن شاشة LCD شفافة يطلق عليها الواقي الافتراضي Virtual Visor مستوحاة من أجهزة تلفزيون LCD، والتي تحل محل واقي الشمس الافتراضي في السيارة، بحيث تستبدل القطعة البلاستيكية بشاشة LCD شفافة.

وتعتبر واقيات الشمس قطعًا أساسية من معدات السيارات لأي سائق، لكنها غالبًا ما تحجب وتعيق الرؤية عن الطريق، وتعتقد بوش أن الميزة التقليدية تحتاج إلى تجديد، حيث يعد وهج الشمس مسؤولًا عن الآلاف من حوادث السيارات كل عام، وهو ما دفع الشركة الألمانية لإعادة تخيل واقي الشمس التقليدي للمساعدة في حل المشكلة.

وتتكون Virtual Visor من لوحة LCD فردية شفافة وكاميرا مواجهة للسائق، والتي تستخدم برنامج ذكاء اصطناعي للكشف عن الوجه وتتبعه لتحديد مكان توهج الشمس في وجه السائق.

وتحلل الخوارزمية مجال رؤية السائق وتجعل قسم الواقي الذي من خلاله يصطدم الضوء بعيون السائق قاتمًا باستخدام تقنية الكريستال السائل، بينما تبقى بقية الشاشة شفافة، بحيث إنها لا تحجب مجال رؤية السائق، كما تفعل واقيات الشمس التقليدية.

وقال جيسون زينك Jason Zink، أحد المهندسين في المشروع: يمكنك أن تقود سيارتك والشمس أمامك وستظل قادرًا على الرؤية بشكل كاف، وقد اكتشفنا في مرحلة مبكرة من التطوير أن المستخدمين يعدلون واقيات الشمس التقليدية لتظليل عيونهم، وكان هذا الإدراك عميقًا في المساعدة على تبسيط مفهوم المنتج ودعم تصميم التكنولوجيا.

واستشهدت بوش بدراسات شملت دراسة من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة تشير إلى أن وهج الشمس مسؤول عن آلاف الحوادث كل عام، فيما أشارت دراسة أخرى إلى أن خطر تصادم السيارة أعلى بنسبة 16 في المئة عندما تكون الشمس مشرقة.

وقالت بوش: إن واقيات الشمس التقليدية غير كافية لأنها تمنع مساحة كبيرة من مجال الرؤية في سبيل إزالة الوهج، وأوضحت الشركة أنها تجري مناقشات مع شركات صناعة السيارات حول تسويق الواقي الجديد، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بين 3 و 5 سنوات على الأقل قبل أن نرى المنتج في السيارات الجديدة.

وكالات

#شاشة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

قائد الصواريخ في الحرس الثوري: 11 طائرة اميركية اجلت المصابين من "عين الاسد"

الاستخبارات الإيرانية تحقق: من الجاسوس الذي أبلغ عن سليماني؟

الأخبار الرئيسية

ترامب يكشف تفاصيل إصداره الأمر بقتل سليماني ولماذا أخفى ذلك عن الديمقراطيين

860x484 (1)

فيديو: الاحتلال يطلق سراح عميد الأسرى السوريين صدقي المقت

20200109095053

تحقيق أولي : شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

1220196181530394

هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"

1234

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها