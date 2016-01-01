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رد فعل محمد صلاح عقب تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

الأربعاء 08 يناير 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رد فعل محمد صلاح عقب تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا


وكالات / سما /

حرص محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول على مشاركة جماهيره بصورة له من غرفة ملابس فريقه .

ونشر محمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له من غرفه ملابس "انفيلد" وهو يضحك.

وحصد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، قد حصد جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر ساديو مانى الحفل الذي أقيم اليوم فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في الوقت الذي غاب في محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018 ، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.

#محمد صلاح #ساديو ماني

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