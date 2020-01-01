فيديو.. وادي يواصل صحوته بهدف رائع

القاهرة / سما /

واصل الدولي الفلسطيني محمود وادي صحوته التهديفية مع المصري البورسعيدي, بعدما سجل هدفا أمام الإنتاج الحربي (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري.

وتأخر المصري بهدف سجله باسر مرسي في الدقيقة 37, لكن وادي عدّل النتيجة في الدقيقة 52, من ضربة رأسية سكنت شباك الإنتاج الحربي.

ويعدّ الهدف هو الثاني تواليا للنجم الفلسطيني في الدوري المصري, بعدما سجل في الجولة الماضية أمام سموحة (2-1).

يشار إلى أن وادي يلعب ثاني مواسمه مع المصري, ويعدّ نجم الهجوم الأول في الفريق البورسعيدي بجميع المسابقات.