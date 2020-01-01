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قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم سيدة

الأربعاء 08 يناير 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، (13) موطناً على الأقل من الضفة بينهم سيدة مقدسية، وأمين سر حركة فتح في بلدة بيت عوا.

وقال نادي الأسير إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت فجار وهم: محمد عيسى ثوابته، وداود عيسى ثوابته، ومحمد أحمد ديريه.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة وهم: أكرم منير حرب (18 عاماً)، وجهاد حسن دحادحة (20 عاماً)، ومحمد إبراهيم غوانمة، ويوسف عيسى، وعمر غزاوي.

يُضاف إلى المعتقلين باسم محمد المسالمة أمين سر حركة فتح في بلدة بيت عوا قضاء الخليل، وعمرو أمجد حدوش (25 عاماً) من مخيم العروب، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهما من بلدة أبو ديس وهما: محمد وليد محسن، وجواد حسن نوافله.

وصباحاً اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سناء الرجبي من القدس، وهي والدة الأسير عمار الرجبي المحكوم بالسّجن ست سنوات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس على الأقل عشرة مرابطين في المسجد الأقصى بينهم فتاتان وسيدة، وذلك بعد الاعتداء عليهم بالضرب والسحل، وأُفرج عنهم صباح اليوم بشروط تمثلت بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة (15) يوماً، وكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل. 

 
#الاحتلال

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