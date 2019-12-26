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استكمال منافسات بطولة دوري جوال لكرة اليد للموسم للمحافظات الجنوبية

الأربعاء 08 يناير 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استكمال منافسات بطولة دوري جوال لكرة اليد للموسم للمحافظات الجنوبية


غزة / سما /

حقق فريق نادي خدمات جباليا الفوز على نظيره فريق شباب خانيونس، في اللقاء الثاني من منافساتبطولة دوري جوال لكرة اليد للموسم 2019/2020 للمحافظات الجنوبية، والتي جمعت فريقي شباب خانيونس وخدمات جباليا بمباراة في صالة سعد صايل غرب غزة مساء أمس، بحضور ممثلين عن شركة الاتصالات الخلوية "جوال" واتحاد كرة اليد الفلسطينية ، وسط أجواء حماسية تكللت بها المباراة بتشجيع الفريقين من جمهور كبير من الحضور.

وكان دوري جوال لكرة اليد قد افتتح  منافسات بطولته للموسم 2019/2020 في المحافظات الجنوبية
 بأولى مبارياته بتاريخ 26/12/2019 في صالة سعد صايل بغزة، بلقاء جمع خدمات النصيرات وخدمات الشاطئ انتهت بفوز الأول بفارق قليل.

ويشارك في البطولة9 فرق اختيرت حسب القرعة التي جرت الشهر الماضي،وهي: خدمات البريج، خدمات النصيرات، نادي الصلاح، خدمات جباليا، شباب خانيونس، خدمات المغازي، اتحاد ديرالبلح، شباب جباليا، خدمات الشاطئ.

يجدر الإشارة إلى أن شركة جوالتقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية أهمها كرة القدم والسلة والطائرة واليد برعايات سنوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية، كما وتعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها للقطاع الرياضي باعتبارها الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية. 

#دوري جوال #كرة اليد #خدمات جباليا

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