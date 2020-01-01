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جوارديولا يفضل الاسترخاء في المالديف على تدريب ريال مدريد

الأربعاء 08 يناير 2020 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يفضل الاسترخاء في المالديف على تدريب ريال مدريد


وكالات / سما /

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لن يقوم بتدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد في حياته، حتى لو لم يمتلك أي عروض للعمل.

وقال بيب في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قبل مباراة مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة اليوم: "بعد تدريب مانشستر سيتي، لن أدرب الشياطين الحمر أبدًا، وكذلك  ريال مدريد، بالتأكيد لن يحدث ذلك".

وأضاف: "لو لم أمتلك أي عروض، سأتواجد في جزر المالديف".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، قال: "في إسبانيا مباريات الديربي بالنسبة لي كشخص منتمي لبرشلونة تكون أمام إسبانيول وريال مدريد، أما هنا فأمام اليونايتد".

وتابع: "لكن في إنجلترا، يوجد العديد من الفرق الكبيرة، وليس فريق أو 2 كما هو الحال في بلدان أخرى، إنها مباراة مهمة جدًا لمشجعينا".

وزاد: "مواجهات الفرق الكبيرة الأخرى مهمة، لكنني أعرف ما يعنيه هذا الديربي بالنسبة لهم".

وأتم: "مانشستر يونايتد فريق عظيم في إنجلترا، عندما تلعب ضد أي خصم عدة مرات، تحصل على كل أنواع النتائج، ولا أعتقد أننا سنهزمهم في جميع المباريات".

#جوارديولا #ريال مدريد #مانشستر يونايتد

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