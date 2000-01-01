  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لوكاكو يتفوق على أسطورة إنتر ميلان

الأربعاء 08 يناير 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوكاكو يتفوق على أسطورة إنتر ميلان


وكالات / سما /

واصل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، تألقه منذ بداية هذا الموسم في منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وقاد لوكاكو فريقه لفوز ثمين على نظيره نابولي، في ملعب سان باولو، بنتيجة (3-1) بعدما سجل هدفين، ليمنح النيراتزوري انتصاره الأول في نابولي بعد 23 عامًا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوكاكو تمكن من تسجيل 14 هدفا في أول 18 مباراة بالدوري الإيطالي، موضحة أنه أصبح أفضل هداف للإنتر بعد مرور 18 جولة، منذ بداية عهد احتساب الفوز بثلاث نقاط.

وأضافت أن لوكاكو كسر رقم كريستيان فييري، لاعب النيراتزوري السابق، والذي كان قد تمكن من تسجيل 13 هدفا في 18 جولة في عام 2000، ليتربع البلجيكي على عرش قائمة فريدة في إنتر. 

ومن ناحية أخرى، قالت الشبكة، إن ثنائية لوكاكو ولاوتارو مارتينيز تعد الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن في هذا الموسم، بعدما سجلا معًا 16 هدفا (10 للوكاكو و6 للاوتارو).

#روميلو لوكاكو #إنتر ميلان

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني: ندرس صرف شيكات الشؤون شهريًّا.. وهذا ما قاله حول ملف موظفي السلطة في قطاع غزة

قائد فيلق القدس الجديد يلتقي قادة فصائل فلسطينية في طهران..

شاهد : ايران تنفذ تهديداتها وتقصف قاعدتين اميركيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية

شاهد الفيديو: أمريكا تستعرض طائراتها وترسل الاف الجنود للشرق الاوسط

أول تعليق من ترامب على القصف الإيراني للقواعد الأمريكية وهذا ما قاله ..

"أضعفهم سيكون كابوسا تاريخيا".. إيران تعلن عن 13 سيناريو للانتقام من أمريكا

اسرائيل :قتل سليماني شكّل انعطافةً إستراتيجيّةً واندلاع حرب الشمال الأولى أوْ قنبلة نوويّة إيرانيّة

الأخبار الرئيسية

خامنئي: انتصارات غزة وصمودها بفضل دور سليماني و نواجه جبهة واسعة وسننتصر

120208124180

إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا بالموجة الثالثة من صواريخها

شاهد : ايران تنفذ تهديداتها وتقصف قاعدتين اميركيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية

12020691616948

الحرس الثوري يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفا وسحقا"

نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس بسبب "صعوبات سياسية"