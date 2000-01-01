لوكاكو يتفوق على أسطورة إنتر ميلان

وكالات / سما /

واصل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، تألقه منذ بداية هذا الموسم في منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وقاد لوكاكو فريقه لفوز ثمين على نظيره نابولي، في ملعب سان باولو، بنتيجة (3-1) بعدما سجل هدفين، ليمنح النيراتزوري انتصاره الأول في نابولي بعد 23 عامًا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوكاكو تمكن من تسجيل 14 هدفا في أول 18 مباراة بالدوري الإيطالي، موضحة أنه أصبح أفضل هداف للإنتر بعد مرور 18 جولة، منذ بداية عهد احتساب الفوز بثلاث نقاط.

وأضافت أن لوكاكو كسر رقم كريستيان فييري، لاعب النيراتزوري السابق، والذي كان قد تمكن من تسجيل 13 هدفا في 18 جولة في عام 2000، ليتربع البلجيكي على عرش قائمة فريدة في إنتر.

ومن ناحية أخرى، قالت الشبكة، إن ثنائية لوكاكو ولاوتارو مارتينيز تعد الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى حتى الآن في هذا الموسم، بعدما سجلا معًا 16 هدفا (10 للوكاكو و6 للاوتارو).