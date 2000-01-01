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فيديو.. مانشستر سيتي يضرب اليونايتد بثلاثية ثأرية

الأربعاء 08 يناير 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يضرب اليونايتد بثلاثية ثأرية


وكالات / سما /

ثأر مانشستر سيتي من غريمه ومضيفه مانشستر يونايتد، بالفوز عليه (3-1)، اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.


وسجل ثلاثية السيتي كل من، بيرناردو سيلفا (17)، ورياض محرز (33)، وأندرياس بيريرا بالخطأ في مرماه (39).

وأحرز هدف اليونايتد الوحيد، ماركوس راشفورد (70)، لينتظر فريقه لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، يوم 29 من الشهر الجاري، أملا في التعويض.

وثأر السيتي بذلك من هزيمته في ميدانه (2-1)، على يد الشياطين الحمر الشهر الماضي، في الدور الأول من البريميرليج.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 17، بعدما أطلق بيرناردو سيلفا صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ذهبت في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لدي خيا.

وواصل الضيوف سيطرتهم، وترجموها إلى هدف ثان، في الدقيقة 33، بعدما مرر بيرناردو سيلفا كرة بينية متقنة لمحرز، ضربت دفاعات اليونايتد، لينفرد الجزائري بدي خيا ويراوغه، ويسجل بسهولة في المرمى الخالي.

#مانشستر سيتي #مانشستر يونايتد

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