مديرية صحة رام الله: مشاريع جديدة للتحول لـ"الرعاية الصحية الذكية"

رام الله / سما /

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مشاريع عديدة يجري العمل على إنجازها خلال العام الجاري، تهدف للتحول للرعاية الصحية الأولية الذكية في مديرية صحة رام الله.

وقال مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة د. وائل الشيخ إن العمل جارٍ على ترميم 6 عيادات من قبل الرئيس محمود عباس وهي عيادات قراوة بني زيد، رنتيس، بيتونيا، دير ابزيع، المؤسسة الطبية، بلعين.

وأضاف أن عام 2020 سيشهد إنشاء مركز صحي أم الشرايط يشمل 3 طوابق بمساحة 400 متر لكل طابق والذي يشمل خدمة العلاج الطبيعي الاولى من نوعها في مراكز الرعاية الصحية الاولية.

وتابع الشيخ أنه يجري العمل لتفعيل خدمة الرسائل القصيرة للتواصل مع المراجعين لبيان مراحل الخدمة المطلوبة ، إضافة إلى إكمال حلقة التخلص النهائي للنفايات الطبية على مستوى المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن هذا العام سيشهد أيضاً تجهيز مختبر وعيادة راس كركر وعيادة مزارع النوباني، ونقل عيادة دير دبوان إلى مبنى جديد، وتطبيق معايير الجودة وبرنامج طب الاسرة في العيادات الطرفية .

إحصائيات

ويبلغ عدد المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة رام الله والبيرة 57 مركزاً، تخدم 85 تجمعاً سكنياً يضم حوالي 329 ألف نسمة.

وراجع العيادت المختلفة في مراكز المديرية خلال العام الماضي 257 ألف مراجع، يتقسمون على عيادات الطب العام، والسكري والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، والعيادة النفسية والعيادات النسائية.

وأشار د. الشيخ إلى أن عام 2019 شهد إجراء حوالي 321 ألف فحص مخبري، و2525 صورة أشعة، فيما بلغ عدد الحاصلين على الطعومات المختلفة 70139 مواطناً.