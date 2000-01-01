  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مديرية صحة رام الله: مشاريع جديدة للتحول لـ"الرعاية الصحية الذكية"

الأربعاء 08 يناير 2020 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مشاريع عديدة يجري العمل على إنجازها خلال العام الجاري، تهدف للتحول للرعاية الصحية الأولية الذكية في مديرية صحة رام الله.

وقال مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة د. وائل الشيخ إن العمل جارٍ على ترميم 6 عيادات من قبل الرئيس محمود عباس وهي عيادات قراوة بني زيد، رنتيس، بيتونيا، دير ابزيع، المؤسسة الطبية، بلعين.

وأضاف أن عام 2020 سيشهد إنشاء مركز صحي أم الشرايط  يشمل 3 طوابق   بمساحة 400 متر لكل طابق والذي يشمل خدمة  العلاج الطبيعي  الاولى من نوعها في مراكز الرعاية الصحية الاولية.

وتابع الشيخ أنه يجري العمل لتفعيل خدمة الرسائل القصيرة للتواصل مع المراجعين لبيان مراحل الخدمة المطلوبة ، إضافة إلى إكمال حلقة التخلص النهائي للنفايات الطبية على مستوى المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 وأشار إلى أن هذا العام سيشهد أيضاً تجهيز مختبر وعيادة راس كركر وعيادة مزارع النوباني، ونقل عيادة دير دبوان إلى مبنى جديد، وتطبيق معايير الجودة وبرنامج طب الاسرة في العيادات الطرفية .

إحصائيات

ويبلغ عدد المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة رام الله والبيرة 57 مركزاً، تخدم 85 تجمعاً سكنياً يضم حوالي 329 ألف نسمة.

وراجع العيادت المختلفة في مراكز المديرية خلال العام الماضي 257 ألف مراجع، يتقسمون على عيادات الطب العام، والسكري والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، والعيادة النفسية والعيادات النسائية.

وأشار د. الشيخ إلى أن عام 2019 شهد إجراء حوالي 321 ألف فحص مخبري، و2525 صورة أشعة، فيما بلغ عدد الحاصلين على الطعومات المختلفة 70139 مواطناً.

#صحة رام الله

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني: ندرس صرف شيكات الشؤون شهريًّا.. وهذا ما قاله حول ملف موظفي السلطة في قطاع غزة

قائد فيلق القدس الجديد يلتقي قادة فصائل فلسطينية في طهران..

شاهد الفيديو: أمريكا تستعرض طائراتها وترسل الاف الجنود للشرق الاوسط

شاهد : ايران تنفذ تهديداتها وتقصف قاعدتين اميركيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية

أول تعليق من ترامب على القصف الإيراني للقواعد الأمريكية وهذا ما قاله ..

"أضعفهم سيكون كابوسا تاريخيا".. إيران تعلن عن 13 سيناريو للانتقام من أمريكا

اسرائيل :قتل سليماني شكّل انعطافةً إستراتيجيّةً واندلاع حرب الشمال الأولى أوْ قنبلة نوويّة إيرانيّة

الأخبار الرئيسية

خامنئي: انتصارات غزة وصمودها بفضل دور سليماني و نواجه جبهة واسعة وسننتصر

120208124180

إيران تهدد بتدمير دبي وحيفا بالموجة الثالثة من صواريخها

شاهد : ايران تنفذ تهديداتها وتقصف قاعدتين اميركيتين في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية

12020691616948

الحرس الثوري يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفا وسحقا"

نتنياهو يجمد بناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس بسبب "صعوبات سياسية"