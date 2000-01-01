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الخارجية: انتهاكات الإحتلال بحق الأقصى أمام الجهات القانونية الدولية

الأربعاء 08 يناير 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إنها تواصل مساعيها لنقل وإحالة إنتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك أمام الجهات القانونية الدولية ذات الاختصاص".

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى باطلة ولاغية وغير شرعية، وأن المقدسيين ومن خلفهم أبناء شعبنا قادرون بصمودهم على إفشال مخططات الاحتلال، وسيبقى باب الرحمة جزءا أصيلا من المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى تكريس التقسيم الزماني فيه، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء "الهيكل المزعوم" مكانه، تكريسا لرواية الاحتلال.

وفي السياق، أشادت ببيان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الشقيقة، مؤكدة استمرار التنسيق الفلسطيني الأردني في كافة المجالات والساحات لتوفير الحماية اللازمة له.

#وزارة الخارجية #المسجد الأقصى

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