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الاحتلال يسحب رخصة المحاماة من الأسير طارق برغوث

الأربعاء 08 يناير 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن ما تسمى "بالمحكمة الانضباطية لنقابة المحامين" في إسرائيل، قررت سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من محامي الهيئة الأسير طارق برغوث؛ تحت حجج أمنية واهية.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ هذه المحكمة سحبت رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث (45 عاما)، بصورة دائمة.

وأوضحت، أن سحب رخصة المزاولة جاء بعد إدانة محكمة "عوفر" العسكرية للمحامي برغوث، بزعم ارتكاب عمليات إطلاق نار، حيث أصدرت قرارا بالسجن الفعلي بحقه قبل نحو 5 أشهر، لمدة 13 عاما ونصف.

#الاحتلال

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