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مصرع 170 شخصا في تحطم طائرة ركاب أوكرانية بإيران

الأربعاء 08 يناير 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 170 شخصا في تحطم طائرة ركاب أوكرانية بإيران


وكالات

 لقي 170 شخصاً، مصرعهم في تحطّم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعيد إقلاعها، اليوم الأربعاء، من طهران إلى كييف.
وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، إنّه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة بي إس-752 التي كانت متّجهة من طهران إلى كييف.
وبحسب الوكالة، فإنّ الطائرة المنكوبة كانت تقلّ 170 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" إنّ الكارثة الجوية أسفرت عن "مقتل كل الركاب".
ونقلت الوكالة عن المتحدّث باسم مطار الإمام الخميني الدولي في طهران قوله إنّ الطائرة كانت تقلّ 176 شخصاً هم 167 راكباً وطاقم من 9 أفراد.
وبحسب المشاهد الأولية التي بثّتها وسائل الإعلام الإيرانية للكارثة فإنّ الطائرة تحطمت في مدينة شهريار الواقعة غرب العاصمة طهران.
وقال السفير الاوكراني في ايران ان الطائرة تحطمت بسبب عطل في المحرك.

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